Lazio Torino | la decisione del Giudice Sportivo | la gara sarà recuperata

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ilha deciso di non infliggere alcuna penalità alper la mancata disputa dellacontro laIlha emesso il proprio verdetto per la mancata disputa del match train data 2 marzo 2021. Niente 3-0 a tavolino per i granata e ovviamente niente penalizzazione: il primo grado di giustizia sportiva federale ha infatti ravvisato l’esistenza di una causa di forza maggiore. La partita si dovrà giocare: toccherà alla Lega decidere quando. Ricorsi dellapermettendo. Leggi su Calcionews24.com

Il Giudice Sportivo ha deciso di non infliggere alcuna penalità alper la mancata disputa della gara contro la ...... costanza e passione di alcuni vigili del Comando Provinciale disi iniziò riconoscerne l'... inviate da Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,, Abruzzo, ...Cinque pagine di dispositivo, ma alla fine un solo concetto: il Giudice Sportivo della serie A ha stabilito che il Toro era obbligato da causa di forza maggiore a non partire per Roma e quindi ...Lazio-Torino, la partita della 25a giornata di Serie A non disputata lo scorso 2 marzo a causa del divieto di lasciare la Regione Piemonte, dovrà essere recuperata. Così ha stabilito il giudice ...