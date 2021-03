Lazio - Torino, il giudice sportivo non dà il 3 - 0 a tavolino (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA - La Lazio non avrà il 3 - 0 a tavolino per la partita non disputata il 2 marzo scorso a causa del mancato arrivo del Torino. Lo ha deciso il giudice sportivo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA - Lanon avrà il 3 - 0 aper la partita non disputata il 2 marzo scorso a causa del mancato arrivo del. Lo ha deciso il...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Lazio-Torino, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo! Niente 3-0 a tavolino, si dovrà giocare - TgLa7 : ++ #Calcio, giudice: '#Lazio-#Torino va giocata, no a sanzioni a Toro' ++ Granata non si erano presentati per quarantena #Asl - capuanogio : +++ Nessuna sanzione al @TorinoFC_1906 per la mancata presentazione in #LazioTorino. Il Giudice sportivo riconosce… - CalcioNews24 : RT @GiovaAlbanese: Nessuna sconfitta a tavolino per il Torino: deciderà la Lega la nuova data del match con la Lazio. - DilectisG : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? #LazioTorino verrà rigiocata, la Lega: 'Nessuna sanzione ai granata' ?? -