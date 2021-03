Lazio-Torino, il Giudice Sportivo: niente 3-0 a tavolino, si giocherà (Di venerdì 12 marzo 2021) niente 3-0 a tavolino e nessuna sanzione al Torino. Questa la decisione del Giudice Sportivo sulla mancata comparsa all’Olimpico di Roma dei granata per la partita contro la Lazio nel turno infrasettimanale della venticinquesima giornata di Serie A a causa dei numerosi casi di Covid e per la quarantena disposta dalla Asl locale. Il Giudice Mastrandrea ha rimesso il caso alla Lega per fissare una data. Si attende ora la definizione della data per il recupero di una sfida che può essere cruciale per i destini delle due squadre. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021)3-0 ae nessuna sanzione al. Questa la decisione delsulla mancata comparsa all’Olimpico di Roma dei granata per la partita contro lanel turno infrasettimanale della venticinquesima giornata di Serie A a causa dei numerosi casi di Covid e per la quarantena disposta dalla Asl locale. IlMastrandrea ha rimesso il caso alla Lega per fissare una data. Si attende ora la definizione della data per il recupero di una sfida che può essere cruciale per i destini delle due squadre. SportFace.

