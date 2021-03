Lazio-Torino, il Giudice sportivo ha deciso per il recupero della partita (Di venerdì 12 marzo 2021) Era scontato che il Giudice sportivo decidesse di far disputare Lazio-Torino usando lo stesso metro di Juventus-Napoli. Poco fa la decisione: Gerardo Mastrandrea ha deciso che la partita tra Lazio e Torino, non disputata il giorno 2 marzo, va giocata. Nel comunicato si legge che i granata avevano un legittimo impedimento per non presentarsi a Roma. Probabile che però si debba attendere per scrivere la parola fine: è nell’aria un ricorso della Lazio alla Corte Sportiva d’Appello. Ma il primo round della battaglia legale è a favore del Torino.caption id="attachment 1103553" align="alignnone" width="6192" Lazio Torino, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 marzo 2021) Era scontato che ildecidesse di far disputareusando lo stesso metro di Juventus-Napoli. Poco fa la decisione: Gerardo Mastrandrea hache latra, non disputata il giorno 2 marzo, va giocata. Nel comunicato si legge che i granata avevano un legittimo impedimento per non presentarsi a Roma. Probabile che però si debba attendere per scrivere la parola fine: è nell’aria un ricorsoalla Corte Sportiva d’Appello. Ma il primo roundbattaglia legale è a favore del.caption id="attachment 1103553" align="alignnone" width="6192", getty/caption ITA Sport Press.

