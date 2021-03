Lazio, Milinkovic: il messaggio social per i compagni – FOTO (Di venerdì 12 marzo 2021) Milinkovic Savic, al termine di Lazio-Crotone, ha celebrato la vittoria sul suo profilo Instagram con un messaggio speciale Uniti e compatti, nel segno di Milinkovic. Il Sergente – dopo la vittoria della Lazio contro il Crotone – ha celebrato i tre punti sul suo profilo Instagram e indicato la strada da percorrere per arrivare al successo. Ecco il suo messaggio: «Bisogna lottare per vittoria con grinta e forza! Questo è quello che dobbiamo fare SEMPRE». View this post on Instagram A post shared by Sergej Milinkovic Savic (@sergej 21) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021)Savic, al termine di-Crotone, ha celebrato la vittoria sul suo profilo Instagram con unspeciale Uniti e compatti, nel segno di. Il Sergente – dopo la vittoria dellacontro il Crotone – ha celebrato i tre punti sul suo profilo Instagram e indicato la strada da percorrere per arrivare al successo. Ecco il suo: «Bisogna lottare per vittoria con grinta e forza! Questo è quello che dobbiamo fare SEMPRE». View this post on Instagram A post shared by SergejSavic (@sergej 21) Leggi su Calcionews24.com

