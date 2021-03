Lazio, Lombardi: “Intesa Pd-M5s? Roma non è coinvolta, ma possibile che un giorno le due forze politiche facciano primarie aperte” (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel giorno del ‘battesimo’ dell’Intesa alla regione Lazio tra la maggioranza del presidente dem Nicola Zingaretti e il M5s, ufficialmente entrato in Giunta, la capogruppo pentastellata e neo assessora alla Transizione ecologica e digitale Roberta Lombardi chiarisce: “Roma? Non è coinvolta da questa situazione. Il Movimento 5 stelle ha un sindaco uscente che si è riproposto, il Pd di Roma ha una reLazione con questo sindaco di opposizione”. Lombardi – già storica avversaria dentro il M5s della stessa sindaca uscente della Capitale, Virginia Raggi – però spinge affinché, al di là delle divisioni capitoline, il rapporto tra 5 stelle e dem possa proseguire, anche a livello nazionale. Anche con le nuove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Neldel ‘battesimo’ dell’alla regionetra la maggioranza del presidente dem Nicola Zingaretti e il, ufficialmente entrato in Giunta, la capogruppo pentastellata e neo assessora alla Transizione ecologica e digitale Robertachiarisce: “? Non èda questa situazione. Il Movimento 5 stelle ha un sindaco uscente che si è riproposto, il Pd diha una rene con questo sindaco di opposizione”.– già storica avversaria dentro ildella stessa sindaca uscente della Capitale, Virginia Raggi – però spinge affinché, al di là delle divisioni capitoline, il rapporto tra 5 stelle e dem possa proseguire, anche a livello nazionale. Anche con le nuove ...

