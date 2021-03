Lazio in campo a Borsa aperta: ecco perché gioca venerdì alle 15 (Di venerdì 12 marzo 2021) perché la Lazio gioca venerdì alle 15? Il calendario della Serie A è oggetto di continue rivisitazioni, tra rinvii causa Covid e impegni europei infrasettimanali, e ormai le partite del venerdì sera non sono più una novità. Tuttavia, questa giornata comincerà con particolare anticipo rispetto alle altre: Lazio-Crotone si giocherà oggi, venerdì 12 marzo, alle L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 12 marzo 2021)la15? Il calendario della Serie A è oggetto di continue rivisitazioni, tra rinvii causa Covid e impegni europei infrasettimanali, e ormai le partite delsera non sono più una novità. Tuttavia, questa giornata comincerà con particolare anticipo rispettoaltre:-Crotone si giocherà oggi,12 marzo,L'articolo

Advertising

GoalItalia : ?? Bonucci, Cuadrado e De Ligt per la Lazio ?? Chiellini per il Porto ?? Dybala e Arthur stringono i tempi La Juventu… - forumJuventus : Juve, con la Lazio in campo per la diciottesima volta dal 3 Gennaio ad oggi: un intero girone in due mesi ??… - marcomaioli1 : RT @CalcioFinanza: La Lazio in campo contro il Crotone oggi alle 15: ecco perché - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Lazio in campo a Borsa aperta: ecco perché gioca venerdì alle 15: Perché la Lazio gioca vener… - CalcioFinanza : La Lazio in campo contro il Crotone oggi alle 15: ecco perché -