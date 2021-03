Lazio, è la peggior difesa dell’era Lotito: il dato sui gol subiti (Di sabato 13 marzo 2021) Le due reti subite dalla Lazio nella partita di oggi contro il Crotone peggiorano il dato dei gol subiti: è il peggiore dell’era Lotito Qualche luce ma anche tante ombre. La difesa della Lazio, nonostante la vittoria di oggi, non ha convinto: con le due reti del Crotone sono infatti 37 i gol subiti in 26 gare di campionato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Eguagliato il record negativo della stagione 2008/2009, ma, per trovare un dato peggiore, occorre risalire alla stagione 1992/1993 quando la Lazio subì 38 gol nelle prime 26 di campionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Le due reti subite dallanella partita di oggi contro il Crotoneano ildei gol: è ilQualche luce ma anche tante ombre. Ladella, nonostante la vittoria di oggi, non ha convinto: con le due reti del Crotone sono infatti 37 i golin 26 gare di campionato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Eguagliato il record negativo della stagione 2008/2009, ma, per trovare une, occorre risalire alla stagione 1992/1993 quando lasubì 38 gol nelle prime 26 di campionato. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

laziopage : La Lazio ha subito 37 gol nelle prime 26 partite di Serie A: è il peggior dato dell’era Lotito (insieme al 2008/09)… - planetwin365ita : Le speranze di salvezza del #Crotone sono ridotte al lumicino con la peggior difesa, il rendimento esterno più scar… - francescobraam1 : @Drittorovescio_ @VittorioSgarbi Sgarbi la peggiore cosa per Roma??? Toninelli la peggior cosa per Roma, per il Laz… - Gio1768 : @meb @lisanoja @ItaliaViva Nel Lazio si vaccinano già da inizio settimana, siete davvero patetici a rivendicare cos… - AndreaLompio53 : @GenCar5 Premesso che in altre Regioni va anche meglio, non credo si possa dire che Roma e Lazio siano quel paradis… -