Lazio Crotone, i convocati di Inzaghi: c'è il ritorno di Radu

Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per Lazio-Crotone. Torna Stefan Radu dopo i problemi fisici. 

Portieri: Alia, Reina, Strakosha;
Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu;
Centrocampisti: Cataldi, Escalante, Fares, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira;
Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.

