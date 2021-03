Lazio-Crotone, Caicedo: “Merito del gruppo, è la nostra forza. ‘Zona Caicedo’? Lavoro per momenti così” (Di venerdì 12 marzo 2021) La parola a Caicedo.La vecchia "zona Cesarini", che indica i minuti conclusivi di un incontro sportivo, era stata coniata all'inizio degli anni '30, quando la mezzala della Juventus, Renato Cesarini appunto, si rendeva protagonista di gol decisivi proprio nei minuti conclusivi dei match. Nulla vieta però che la storia non possa essere riscritta,. E' il caso di Felipe Caicedo, attaccante ecuadoriano della Lazio, che con i suoi gol al "fotofinish" in biancoceleste sta dando modo agli addetti ai lavori di ribattezzare la vecchia locuzione coniata da Eugenio Danese - storico giornalista italiano - in "Zona Caicedo". Al termine del primo anticipo della ventisettesima giornata di Serie A - che ha visto la Lazio vittoriosa sul Crotone per 3-2 - il centravanti della squadra capitolina, Felipe ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 marzo 2021) La parola a.La vecchia "zona Cesarini", che indica i minuti conclusivi di un incontro sportivo, era stata coniata all'inizio degli anni '30, quando la mezzala della Juventus, Renato Cesarini appunto, si rendeva protagonista di gol decisivi proprio nei minuti conclusivi dei match. Nulla vieta però che la storia non possa essere riscritta,. E' il caso di Felipe, attaccante ecuadoriano della, che con i suoi gol al "fotofinish" in biancoceleste sta dando modo agli addetti ai lavori di ribattezzare la vecchia locuzione coniata da Eugenio Danese - storico giornalista italiano - in "Zona". Al termine del primo anticipo della ventisettesima giornata di Serie A - che ha visto lavittoriosa sulper 3-2 - il centravanti della squadra capitolina, Felipe ...

