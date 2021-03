L' avvocato fiorentino che vuole rifare il processo a Dante Alighieri

Leggi su agi

(Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - Furono forse sentenze politiche quelle che, nel 1302, condannarono all'esilio? Si fece per caso un uso strumentale della giustizia per eliminare un avversario politico? La questione, a quanto pare, attraversa i secoli e il caso diora, a 700 anni dalla sua morte, viene riaperto da un giurista, l'Alessandro Traversi, penalista del Foro di Firenze, promotore di un convegno in programma il prossimo 21 maggio all'Educandato della Ss. Annunziata al Poggio Imperiale. Nella sua relazione, Traversi, che insegna anche Diritto processuale penale nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Firenze, presenterà una serie di elementi per valutare la possibilità di una revisione del. Il giurista offre all'Agi ...