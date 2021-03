L’Avvocato e “l’amico Romano”: il M5S che verrà lo disegnano Conte e Prodi (Di venerdì 12 marzo 2021) Il futuro del Movimento Cinque Stelle si decide, in questi giorni concitati, sull’asse Roma-Bologna. Ovvero, la distanza che separa Giuseppe Conte da Romano Prodi, con il quale L’Avvocato del Popolo ha contatti costanti, alla ricerca di consigli preziosi su come muoversi ed evitare pericolosi tranelli. I due, d’altronde, erano soliti scambiarsi pareri anche prima dell’avvento di Mario Draghi. Ora, con Conte in procinto di diventare leader politico pentastellato, le chiamate si sono intensificate con Prodi che, come raccontato dal Foglio, ha iniziato anche a scherzarci su: “D’altronde dal Pd mi chiamano in pochi”. Conte e Prodi insieme, dunque, per decidere come sarà il Movimento che verrà, quello della svolta ecologista, del ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 12 marzo 2021) Il futuro del Movimento Cinque Stelle si decide, in questi giorni concitati, sull’asse Roma-Bologna. Ovvero, la distanza che separa Giuseppeda, con il qualedel Popolo ha contatti costanti, alla ricerca di consigli preziosi su come muoversi ed evitare pericolosi tranelli. I due, d’altronde, erano soliti scambiarsi pareri anche prima dell’avvento di Mario Draghi. Ora, conin procinto di diventare leader politico pentastellato, le chiamate si sono intensificate conche, come raccontato dal Foglio, ha iniziato anche a scherzarci su: “D’altronde dal Pd mi chiamano in pochi”.insieme, dunque, per decidere come sarà il Movimento che, quello della svolta ecologista, del ...

