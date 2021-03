Lavoro, Orlando: cassa integrazione fino a giugno, per le pmi fino a ottobre (Di venerdì 12 marzo 2021) cassa integrazione fino a giugno per tutti e fino a ottobre per le piccole imprese che attualmente non hanno la tutela della cig ordinaria . Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando in un’intervista... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 12 marzo 2021)per tutti eper le piccole imprese che attualmente non hanno la tutela della cig ordinaria . Lo ha detto il ministro delAndreain un’intervista...

Advertising

TgLa7 : #Lavoro: ministro #Orlando: #Cig fino a giugno, per #Pmi fino a ottobre - zazoomblog : Lavoro Orlando: cassa integrazione fino a giugno per le pmi fino a ottobre - #Lavoro #Orlando: #cassa… - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: #Lavoro: ministro #Orlando: #Cig fino a giugno, per #Pmi fino a ottobre - fisco24_info : Lavoro: cig fino a giugno, per pmi fino a ottobre: Il ministro Orlando in un'intervista a Rai Radio1 - chiaraped : RT @TgLa7: #Lavoro: ministro #Orlando: #Cig fino a giugno, per #Pmi fino a ottobre -