Lavoro, nel 2020 calo degli occupati senza precedenti: persi 456 mila posti (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel 2020 il mercato del Lavoro, per effetto della pandemia, osserva un calo dell'occupazione senza precedenti: persi 456 mila posti ( - 2%), che segue la crescita ininterrotta dei precedenti sei anni, ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 12 marzo 2021) Nelil mercato del, per effetto della pandemia, osserva undell'occupazione456( - 2%), che segue la crescita ininterrotta deisei anni, ...

