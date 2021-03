Lavoro, Istat: boom di 'inattivi' a causa del Covid. Calo di occupati senza precedenti (Di venerdì 12 marzo 2021) E "boom" degli inattivi nel mercato del Lavoro , cio di coloro che un Lavoro nemmeno lo cercano. La maggior parte di questi - 300 mila persone - dichiara di non cercare un occupazione, chiamando in ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 12 marzo 2021) E "" deglinel mercato del, cio di coloro che unnemmeno lo cercano. La maggior parte di questi - 300 mila persone - dichiara di non cercare un occupazione, chiamando in ...

Advertising

emergenzavvf : Dati @istat_it, 92,2% la fiducia degli italiani sui #vigilidelfuoco: “Si conferma la straordinaria stima riposta n… - Agenzia_Ansa : FLASH | In media annua, nel 2020 si osserva un calo dell'occupazione 'senza precedenti' (-456 mila, -2,0%). Lo indi… - LinoGuanciale : La differenza salariale tra uomo e donna è una delle tante facce della violenza di genere. La pandemia ha aggravato… - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | In media annua, nel 2020 si osserva un calo dell'occupazione 'senza precedenti' (-456 mila, -2,0%). Lo indica l'I… - TuttoQuaNews : RT @LaPresse_news: Lavoro, Istat: nel 2020 456mila posti in meno -