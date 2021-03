L’Atalanta supera anche il pensiero di Madrid e ritrova Pasalic, da flop a top (e un pensiero su Italiano: che bravo) (Di venerdì 12 marzo 2021) Avevamo detto e scritto che questa partita, incastrata tra Inter e Real, rischiava di essere molto rischiosa. E il primo tempo l’ha dimostrato in pieno: è una fortuna averlo chiuso sullo 0-0, tenendo aperta la partita. Perché poi alL’Atalanta è … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 12 marzo 2021) Avevamo detto e scritto che questa partita, incastrata tra Inter e Real, rischiava di essere molto rischiosa. E il primo tempo l’ha dimostrato in pieno: è una fortuna averlo chiuso sullo 0-0, tenendo aperta la partita. Perché poi alè …

Advertising

UEFAcom_it : L'Atalanta supera lo Spezia ???? Chi è stato il migliore in campo? ?? #UCL | @Atalanta_BC - DomingoCortazzo : RT @UEFAcom_it: L'Atalanta supera lo Spezia ???? Chi è stato il migliore in campo? ?? #UCL | @Atalanta_BC - Suliman1984ss : RT @UEFAcom_it: L'Atalanta supera lo Spezia ???? Chi è stato il migliore in campo? ?? #UCL | @Atalanta_BC - settalese : RT @UEFAcom_it: L'Atalanta supera lo Spezia ???? Chi è stato il migliore in campo? ?? #UCL | @Atalanta_BC - UEFAcom_it : L'Atalanta supera lo Spezia ???? Chi è stato il migliore in campo? ?? #UCL | @Atalanta_BC -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta supera Juventus-Atalanta 1-1: Freuler risponde a Chiesa, poi Gollini para un rigore a Cristiano Ronaldo Corriere della Sera