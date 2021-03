Lasciami Stare: il nuovo singolo di Renzo Rubino (Di venerdì 12 marzo 2021) Io impazzisco per Renzo Rubino perché lo trovo un vero artista. A volte divertente, a volte intenso e profondo. Appena ha pubblicato un nuovo brano, ho immediatamente colto al volo la scusa per collegarmi con lui e fargli raccontare quello che sta facendo. Per scoprire che la prossima estate ripeterà l’esperienza di PORTO Rubino, un tour che fa su una barca che approda in porti diversi e dove si terranno i suoi concerti. La mia intenzione è di documentare con la mia telecamera almeno un paio di tappe la prossima estate. Guarda il video con l’intervista e il suo clip. Ecco la sua cartella stampa: “Lasciami Stare” (Rodaus), il nuovo singolo di Renzo Rubino, racconta il dialogo con “la voce interiore”, che ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Io impazzisco perperché lo trovo un vero artista. A volte divertente, a volte intenso e profondo. Appena ha pubblicato unbrano, ho immediatamente colto al volo la scusa per collegarmi con lui e fargli raccontare quello che sta facendo. Per scoprire che la prossima estate ripeterà l’esperienza di PORTO, un tour che fa su una barca che approda in porti diversi e dove si terranno i suoi concerti. La mia intenzione è di documentare con la mia telecamera almeno un paio di tappe la prossima estate. Guarda il video con l’intervista e il suo clip. Ecco la sua cartella stampa: “” (Rodaus), ildi, racconta il dialogo con “la voce interiore”, che ...

