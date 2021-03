L’architettura ci aiuta a mangiare cibo più fresco

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il termine “miglia alimentari” è spesso usato per riferirsi alla distanza percorsa daldurante il suo processo di produzione e ai rispettivi impatti ambientali di questo viaggio. In breve, questa parola sottende un modello che cerca di garantire la qualità dele ridurre gli sprechi puntando su una distribuzione più efficiente e una logistica che accorcia le distanze tra produzione e consumo. Perché finora la situazione è ben distante dal celebre KmZero, tanto citato quanto poco messo in atto. Nel suo libro Food Routes: Growing Bananas in Iceland and Other Tales from the Logistics of Eating (2019), Robyn Shotwell Metcalfe si riferisce al paradosso del pesce catturato nel New England, esportato in Giappone e poi rispedito negli Stati Uniti come sushi, rivelando un rete ampia e complessa che nessuno può vedere quando acquista ...