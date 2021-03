L'annuncio di Biden: vaccino a tutti gli americani entro il primo maggio (Di venerdì 12 marzo 2021) l'annuncio del presidente Usa nel suo primo discorso alla nazione. Biden ha chiesto ai governatori dei 50 stati americani di aprire i centri di immunizzazione senza più bisogno di selezionare ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 12 marzo 2021) l'del presidente Usa nel suodiscorso alla nazione.ha chiesto ai governatori dei 50 statidi aprire i centri di immunizzazione senza più bisogno di selezionare ...

Advertising

repubblica : Usa, l'annuncio di Biden: 'Vaccino per tutti gli americani entro il Primo maggio' - SimNardone : #Usa, l'annuncio di #Biden: americani #tuttivaccinati entro il 1 maggio. #COVID19 - classcnbc : VACCINAZIONI: L’AMERICA CORRE 'Tutti gli americani saranno dichiarati vaccinabili entro il primo di maggio' L'ann… - paoloangeloRF : “ #Biden ha fatto annuncio per il #4luglio tutti gli americani che l’avranno voluto saranno vaccinati, clamoroso .… - esajas1 : RT @FedericoRampini: #Usa, l'annuncio di #Biden: '#Vaccino per tutti gli americani entro il Primo maggio' -