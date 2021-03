Lancio lungo e costruzione dal basso: ritorno alle origini? (Di venerdì 12 marzo 2021) In un calcio in cui la costruzione dal basso la fa da padrone il Lancio lungo sembra solo una vecchia usanza ormai dimenticata Al giorno d’oggi il calcio si è decisamente trasformato rispetto agli scorsi anni. Ormai quasi tutte le squadre tendono a far partire l’azione attraverso la costruzione dal basso ed impostando la manovra con l’ausilio del portiere. I gol subiti a causa di errori in questo tipo di manovra stanno aumentando esponenzialmente. I tifosi ormai si pongono sempre la stessa domanda: “Ma non era meglio il Lancio lungo?”. I vantaggi della costruzione dal basso Chiaramente parlare di calcio oggi equivale a parlare di costruzione dal basso. Partendo da Guardiola ... Leggi su zon (Di venerdì 12 marzo 2021) In un calcio in cui ladalla fa da padrone ilsembra solo una vecchia usanza ormai dimenticata Al giorno d’oggi il calcio si è decisamente trasformato rispetto agli scorsi anni. Ormai quasi tutte le squadre tendono a far partire l’azione attraverso ladaled impostando la manovra con l’ausilio del portiere. I gol subiti a causa di errori in questo tipo di manovra stanno aumentando esponenzialmente. I tifosi ormai si pongono sempre la stessa domanda: “Ma non era meglio il?”. I vantaggi delladalChiaramente parlare di calcio oggi equivale a parlare didal. Partendo da Guardiola ...

Advertising

zarcozilesi : @n9ve2 @PFonsecaCoach sí, vero. in effetti la testa conta molto poi nella resa con i piedi. é anche piú calmo, piú… - Laziosiamonoi : 8' - #Lazio pericolosissima in contropiede: lancio lungo di @10_luisalberto per @ciroimmobile che scappa alle spall… - gaetano775 : @Oscar_Belfiore Di Lorenzo fece il lancio lungo per Mertens che ci permise di andare in vantaggio in casa del Liverpool... - PagineRomaniste : 73’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOL! EL SHAARAWY! Lancio lungo di Borja Mayoral, il Faraone salta due avversari con un belliss… - GianPar91 : @s__costy Sul lancio lungo... Donnarumma doveva fare la stessa cosa. Sull'angolo nessun portiere al mondo poteva uscire -