L'Aifa autorizza il vaccino Johnson and Johnson

Il vaccino Johnson and Johnson è stato approvato dall'Aifa per tutte le persone sopra i 18 anni. ROMA – Il vaccino Johnson and Johnson è stato approvato dall'Aifa per tutte le persone sopra i 18 anni. Dopo l'autorizzazione di Ema e Unione Europea, anche l'ente regolatorio italiano ha dato il proprio via libera al farmaco monodose. Le prime dosi in Italia sono attese ad inizio aprile. Notizia in aggiornamento

