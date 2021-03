Lady Gaga gira House of Gucci… ma veste Max Mara (Di venerdì 12 marzo 2021) In Italia per le riprese del film House of Gucci, Lady Gaga non è sfuggita all’occhio dei paparazzi. Nel film di Ridley Scott, ispirato all’omicidio di Maurizio Gucci, Miss Germanotta interpreta Patrizia Reggiani, la ex moglie del celebre stilista. A Roma l’hanno immortalata all’uscita da un hotel, poi a Milano è stata fotografata durante i ciack. Dalla Val D’Aosta invece è stata proprio lei a postare una foto dal set insieme al suo collega Adam Driver, accendendo la curiosità dei fan. Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani Capelli castani e look anni 70, Lady Gaga è una perfetta signora Gucci. Nello scatto che ha condiviso su Instagram da Gressoney, sfoggia un’eleganza d’altri tempi. Tutta in nero, con colbacco di pelliccia candida e vistosi gioielli d’oro, ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 12 marzo 2021) In Italia per le riprese del filmof Gucci,non è sfuggita all’occhio dei paparazzi. Nel film di Ridley Scott, ispirato all’omicidio di Maurizio Gucci, Miss Germanotta interpreta Patrizia Reggiani, la ex moglie del celebre stilista. A Roma l’hanno immortalata all’uscita da un hotel, poi a Milano è stata fotografata durante i ciack. Dalla Val D’Aosta invece è stata proprio lei a postare una foto dal set insieme al suo collega Adam Driver, accendendo la curiosità dei fan.nei panni di Patrizia Reggiani Capelli castani e look anni 70,è una perfetta signora Gucci. Nello scatto che ha condiviso su Instagram da Gressoney, sfoggia un’eleganza d’altri tempi. Tutta in nero, con colbacco di pelliccia candida e vistosi gioielli d’oro, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Milano sul set blindato di 'House of Gucci', il film di Ridley Scott di cui sono protagonisti Lady Gaga e Adam Dr… - vogue_italia : Buon appetito! Un panzerotto in piazza Duomo a Milano. Lady Gaga alias Patrizia Reggiani e Adam Driver (alias Maur… - repubblica : Lady Gaga, la 'signora Gucci' è arrivata a Milano: Continuano le riprese del nuovo film di Ridley Scott con la pop… - Didi_O : RT @Cucina_Italiana: Da quando abbiamo visto questa foto non riusciamo a pensare ad altro! ?????? Nell’articolo il nostro tutorial per fare il… - surrevnder : qui per ricordarvi che duets di cristina d’avena ha venduto il triplo rispetto a joanne di lady gaga, ha debuttato… -