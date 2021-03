La Wierer ritrova il podio | caccia al terzo posto finale in Coppa del Mondo

Advertising

Wally_84 : RT @Gazzetta_it: #Biathlon, la #Wierer ritrova il podio: caccia al terzo posto finale in #CoppadelMondo - Gazzetta_it : #Biathlon, la #Wierer ritrova il podio: caccia al terzo posto finale in #CoppadelMondo -

Ultime Notizie dalla rete : Wierer ritrova

La Gazzetta dello Sport

Dorotheail podio, preso l'ultima volta prima dei Mondiali. La regina del biathlon, a Nove Mesto è terza nella Sprint di 7.5 km, a 10'5 dall'inarrestabile norvegese Tirill Eckhoff (che vince in ......femminile getta via un podio garantito con Chevalier che inceppa nel giro di penalità e si... Ancheè precisa ma poco performante sugli sci e rimane distante dalla zona podio, mentre ...Tiril Eckhoff mette la firma sulla sesta vittoria consecutiva in una Sprint nonostante un errore nel poligono in piedi. A poco meno di due mesi dal secondo posto nella Sprint ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 Buon pomeriggio, ben ritrovati su OA Sport pronti a seguire la diretta live della sprint femminile da Nove Mesto (Repubblica Ceca), penultimo stop della ...