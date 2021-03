La vigilia di Vicenza-Empoli | le parole dei tecnici

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 12 marzo 2021) Domenico Di Carlo e Alessio Dionisi hanno parlato ai microfoni alladi, match valido per la ventottesima giornata di Serie B 20/21. Si giocherà sabato 12 marzo alle ore 18,00 presso lo stadio Romeo Menti di. Cosa ha detto Di Carlo? Il tecnico delha parlato così alladel match contro i toscani. “Stiamo bene, le due vittorie hanno portato certezze, prima la squadra giocava bene ma non trovava vittorie, ora abbiamo entusiasmo. L’gioca per vincere il campionato mentre noi per la salvezza, ma sono fiducioso per domani. Ai ragazzi ho detto di essere cattivi, aggressivi, di correre più degli avversari e di giocare in verticale. Non ho alcun rammarico per quanto abbiamo fatto, forse ci mancano dei punti, ma siamo ...