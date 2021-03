La versione ucraina di Diletta Leotta è Olga Kalenchuk: social impazziti per un décolleté da urlo (Di venerdì 12 marzo 2021) Diletta Leotta è la regina incontrastata degli stadi italiani ma adesso c'è una bella rivale che mostra curve mozzafiato come la conduttrice di Dazn. La “sosia” che come lei ha lunghi capelli biondi, fisico da urlo e décolleté invidiabile è Olga Kalenchuk notata durante il match di Europa League tra la Roma e lo Shakhktar. La conduttrice ucraina ha conquistato gli sguardi da bordo campo e la somiglianza con l’italiana è stata immediata. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 marzo 2021)è la regina incontrastata degli stadi italiani ma adesso c'è una bella rivale che mostra curve mozzafiato come la conduttrice di Dazn. La “sosia” che come lei ha lunghi capelli biondi, fisico dainvidiabile ènotata durante il match di Europa League tra la Roma e lo Shakhktar. La conduttriceha conquistato gli sguardi da bordo campo e la somiglianza con l’italiana è stata immediata. ITA Sport Press.

