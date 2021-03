La Tv e i suoi protagonisti visti da Klaus Davi. La politica è Cartabianca. Buoni ascolti per la Berlinguer. Con o senza il tormentone Mauro Corona (Di venerdì 12 marzo 2021) Bianca Berlinguer entra in Rai nel 1985, facendosi le ossa nella redazione di Mixer, la celebre trasmissione di Giovanni Minoli. Da qui è poi entrata stabilmente nella struttura del Tg3. Ha lasciato anche un segno indelebile il suo ruolo di inviata sul campo in molte puntate infuocate di Il rosso e il nero e Tempo reale, entrambe di Michele Santoro, dove, anche se molto giovane, grinta e determinazione non le sono mai mancate. Nell’ottobre 2009 è diventata direttore della testata giornalistica di Rai Tre restando al timone fino all’agosto 2016. Nel frattempo, tra le sue esperienze, si registrano anche le conduzioni della rubrica di approfondimento Primo piano e di Linea notte, prima dell’avvento di Maurizio Mannoni. Dopo la lunga direzione al Tg3, approda nel mare magnum dei talk show con Cartabianca, approfondimento partito nel novembre 2016 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Biancaentra in Rai nel 1985, facendosi le ossa nella redazione di Mixer, la celebre trasmissione di Giovanni Minoli. Da qui è poi entrata stabilmente nella struttura del Tg3. Ha lasciato anche un segno indelebile il suo ruolo di inviata sul campo in molte puntate infuocate di Il rosso e il nero e Tempo reale, entrambe di Michele Santoro, dove, anche se molto giovane, grinta e determinazione non le sono mai mancate. Nell’ottobre 2009 è diventata direttore della testata giornalistica di Rai Tre restando al timone fino all’agosto 2016. Nel frattempo, tra le sue esperienze, si registrano anche le conduzioni della rubrica di approfondimento Primo piano e di Linea notte, prima dell’avvento di Maurizio Mannoni. Dopo la lunga direzione al Tg3, approda nel mare magnum dei talk show con, approfondimento partito nel novembre 2016 ...

