La terza ondata arrivò: la Puglia è rossa! (Di venerdì 12 marzo 2021) Zona rossa. Non era mai successo dopo l'estate che la Puglia diventasse zona rossa, ma i numeri attuali hanno portato a questa decisione, un po' a sorpresa (leggi qui i numeri) Lo stesso presidente Emiliano, nelle scorse ore, aveva chiesto la zona rossa per tutta la Puglia, vista l'emergenza che stanno vivendo gli ospedali e le province di Taranto e Bari (ma i numeri sono in crescita esponenziale anche a Lecce, dove oggi si è toccato un numero record di casi: 220 in un solo giorno). Ad ostacolare ciò era l'RT, che dava la regione come arancione. La richiesta però del Presidente regionale è stata accolta, quindi la Puglia da lunedì 15 sarà in zona rossa. La divisione a colori dell'Italia, dovrebbe prevedere 11-12 regioni in zona rossa ( tra cui Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Trentino, Lombardia, ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 marzo 2021) Zona rossa. Non era mai successo dopo l'estate che ladiventasse zona rossa, ma i numeri attuali hanno portato a questa decisione, un po' a sorpresa (leggi qui i numeri) Lo stesso presidente Emiliano, nelle scorse ore, aveva chiesto la zona rossa per tutta la, vista l'emergenza che stanno vivendo gli ospedali e le province di Taranto e Bari (ma i numeri sono in crescita esponenziale anche a Lecce, dove oggi si è toccato un numero record di casi: 220 in un solo giorno). Ad ostacolare ciò era l'RT, che dava la regione come arancione. La richiesta però del Presidente regionale è stata accolta, quindi lada lunedì 15 sarà in zona rossa. La divisione a colori dell'Italia, dovrebbe prevedere 11-12 regioni in zona rossa ( tra cui Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,, Trentino, Lombardia, ...

