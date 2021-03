La strana morte del Militare Stefano Paternò (Di venerdì 12 marzo 2021) La strana morte del Militare Stefano Paternò e l’inchiesta sul vaccino AstraZeneca. La Procura di Siracusa ha iscritto nel registro degli indagati, una decina di persone, per la morte di Stefano Paternò, di 43 anni e sottufficiale della Marina Militare di Augusta. L’uomo era sposato e padre di due figli adolescenti. Paternò è morto nella L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Svolta nell’omicidio di Maria Angela Corona a Palermo Omicidio a Lentini, fermato uno dei due presunti killer Omicidio a Macerata, indagati i parenti della vittima Benevento neonato trovato morto, la responsabile forse la madre. Condannata per omicidio ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Ladele l’inchiesta sul vaccino AstraZeneca. La Procura di Siracusa ha iscritto nel registro degli indagati, una decina di persone, per ladi, di 43 anni e sottufficiale della Marinadi Augusta. L’uomo era sposato e padre di due figli adolescenti.è morto nella L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Svolta nell’omicidio di Maria Angela Corona a Palermo Omicidio a Lentini, fermato uno dei due presunti killer Omicidio a Macerata, indagati i parenti della vittima Benevento neonato trovato morto, la responsabile forse la madre. Condannata per omicidio ...

