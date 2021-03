La Stampubblica | sui giornali degli Elkann oggi Gianni Agnelli è “l’uomo del Rinascimento”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stampubblica sui

Il Fatto Quotidiano

L'abbinamento è bastato per scatenare una serie di insultisocial ed è dovuto intervenire il portavoce del Quirinale per smentire. Poi Nicola Porro (nella foto), il conduttore, ha espresso le sue ...L'abbinamento è bastato per scatenare una serie di insultisocial ed è dovuto intervenire il portavoce del Quirinale per smentire. Poi Nicola Porro (nella foto), il conduttore, ha espresso le sue ...Le anime verdi non s’illudano: la Transizione Ecologica assurge a istituzione ministeriale, ma non stiamo affatto parlando d’aria e di mari da ripulire, di montagne o di balene da salvare, e nemmeno s ...