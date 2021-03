La scuola è libertà Il monito del papa dall’Iraq che vale per tutti

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 marzo 2021) Riaccendere la speranza è il mestiere (mi si consenta il termine) più difficile in questo mondo. Nel viaggio in Iraq il Sommo Pontefice ha dato prova di grande sforzo al fine di portare in quella terra antica, martoriata e violentata, un messaggio di riconciliazione tra la gente comunicando il valore della fratellanza. Questioni, quest’ultime, che hanno una radice comune di fondo: l’investimento nell’educazione. In primis scolastica. Il come, il perché, quanto e con quale visione programmatica gli Stati riescano a mettere al centro l’individuo, in una dimensione culturale aperta, è sicuramente la chiave di lettura per scegliere quotidianamente il ripudio di quelle declinazioni interpretativo socio-politico-religiose che portano alla cosiddetta “teoria del nemico”. Colpisce molto la visita a Mosul (raccontata, in particolare, con il reportage di Francesca Mannocchi andato in onda il 10 ...