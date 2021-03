La resistenza dell’arte nell’Odéon occupato (Di sabato 13 marzo 2021) È già passata una settimana dal 4 marzo scorso, quando un comitato di lavoratori dello spettacolo ha occupato il Théâtre de l’Odéon di Parigi, sotto l’egida dei sindacati del settore, la Cgt – Spectacle e il Syndacat des cirques et des compagnes de création, ma anche della Société des réalisateurs de films e di altre federazioni del turismo e della ristorazione. Il movimento si è poi esteso ad altri luoghi d’arte, che studenti e operai hanno occupato per protestare contro … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 13 marzo 2021) È già passata una settimana dal 4 marzo scorso, quando un comitato di lavoratori dello spettacolo hail Théâtre de l’Odéon di Parigi, sotto l’egida dei sindacati del settore, la Cgt – Spectacle e il Syndacat des cirques et des compagnes de création, ma anche della Société des réalisateurs de films e di altre federazioni del turismo e della ristorazione. Il movimento si è poi esteso ad altri luoghi d’arte, che studenti e operai hannoper protestare contro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

AnnaFado : RT @Anpinazionale: Per i 91 anni di Giuliano Montaldo, regista e partigiano, una festa a sorpresa dell’Anpi con personalità della cultura,… - RRmpinero : RT @Anpinazionale: Per i 91 anni di Giuliano Montaldo, regista e partigiano, una festa a sorpresa dell’Anpi con personalità della cultura,… - AnnaMar19130070 : RT @Anpinazionale: Per i 91 anni di Giuliano Montaldo, regista e partigiano, una festa a sorpresa dell’Anpi con personalità della cultura,… - giomo2 : RT @Anpinazionale: Per i 91 anni di Giuliano Montaldo, regista e partigiano, una festa a sorpresa dell’Anpi con personalità della cultura,… - tittimaestra : RT @Anpinazionale: Per i 91 anni di Giuliano Montaldo, regista e partigiano, una festa a sorpresa dell’Anpi con personalità della cultura,… -

Ultime Notizie dalla rete : resistenza dell’arte Camilla Mendini: «Anche scegliere con consapevolezza cosa indossare fa la differenza per l’ambiente» Corriere della Sera