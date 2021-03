La Repubblica non ha titolato «casi di trombate dopo il vaccino» Astrazeneca (Di venerdì 12 marzo 2021) Il 12 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporterebbe un titolo pubblicato dal quotidiano la Repubblica. Si legge: «Astrazeneca, casi di trombate dopo il vaccino: allarma in Italia e in Europa. Von der Leyen a Draghi: “Non ci sono nessi”». Il riferimento è alle notizie del 10 e 11 marzo 2021 riguardo ad una trentina di casi di presunti eventi avversi tromboembolici dopo la somministrazione in Europa del vaccino prodotto da Astrazeneca. L’immagine oggetto della nostra verifica è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ehm. Repubblica dovresti controllare i titoli prima di pubblicare». Si tratta di una notizia falsa. La ... Leggi su facta.news (Di venerdì 12 marzo 2021) Il 12 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporterebbe un titolo pubblicato dal quotidiano la. Si legge: «diil: allarma in Italia e in Europa. Von der Leyen a Draghi: “Non ci sono nessi”». Il riferimento è alle notizie del 10 e 11 marzo 2021 riguardo ad una trentina didi presunti eventi avversi tromboembolicila somministrazione in Europa delprodotto da. L’immagine oggetto della nostra verifica è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ehm.dovresti controllare i titoli prima di pubblicare». Si tratta di una notizia falsa. La ...

