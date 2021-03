La promessa di Biden | Il 4 luglio sarà giorno dell' indipendenza dal virus

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nel suo primo discorso alla nazione in diretta tv, il presidente alza la posta: annuncia che ordinerà agli Stati di rendere i vaccini disponibili per tutti entro il primo maggio

Questa lafatta dal presidente degli Stati Uniti Joesuo primo discorso alla nazione in diretta tv. A un anno dal primo lockdown, il presidente ha anche avvertito che il Paese rischia ...Joefissa la data. Il 4 luglio di quest'anno gli Stati Uniti non festeggeranno solamente l'... A questo, aggiunge ladi rendere tutti gli adulti candidabili a ricevere il vaccino entro il ...(Teleborsa) - A tutti gli americani adulti verrà offerta una dose di vaccino contro il Covid-19 entro il 1 maggio, con l'obiettivo di poter festeggiare il 4 di luglio non solo l'indipendenza degli Sta ...Nel suo discorso, Biden non fa mai il nome di Trump ma denuncia come gli Stati Uniti abbiano dovuto fare i conti con "dinieghi per giorni, settimane, poi mesi". Promette dunque trasparenza. "A tutti ...