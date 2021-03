La presidente di Emergency | Miccio | Insostenibile il monopolio Big Pharma sui vaccini

(Di venerdì 12 marzo 2021) Molti Paesi a basso reddito non rieuscirebbero a provvedere all'acquisto dei test diagnostici, e deianti Covid - 19, nemmeno se avessero le risorse economiche per poterlo fare dal momento in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : presidente Emergency

Dire

... nemmeno se avessero le risorse economiche per poterlo fare dal momento in cui la precedenza viene data agli acquirenti più ricchi: lo ha detto oggi Rossella Miccio,di, nel ...... lo ha detto oggi Rossella Miccio,di...Rossella Miccio, nel corso di un webinar organizzato dalla Ong, ha lamentato il disagio da parte dei Paesi a basso reddito di non potere vaccinarsi a causa del monopolio delle aziende che detengono il ...Tanti Paesi a basso reddito oggi non potrebbero acquistare test diagnostici e vaccini contro il Covid-19 neanche se avessero le risorse economiche perché la precedenza viene comunque data agli acquire ...