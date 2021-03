La Porsche di Pablo Escobar va in vendita in Florida a 2,2 milioni di dollari (Di venerdì 12 marzo 2021) La Porsche dell’ex re del narcotraffico Pablo Escobar è stata messa in vendita alla cifra record di 2,2 milioni di dollari dall’Atlantis Motor Group di Palm Beach, in Florida. Il prezzo così alto, oltre alla notorietà del passato proprietario, è da attribuire al fatto che si tratta di una rara Porsche 911 IROC RSR, prodotta nella prima edizione del 1974 (quella in questione) in soli 15 esemplari tutti impegnati nell’International Race of Champions (IROC), vinta quell’anno dall’americano Mark Donohue. L’esemplare in vendita (di colore Beige del Sahara) è quello guidato dal brasiliano Fittipaldi, che negli anni è poi finito nella collezione privata di Escobar (dove rimase fino alla sua morte nel 1993) che la guidò in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Ladell’ex re del narcotrafficoè stata messa inalla cifra record di 2,2didall’Atlantis Motor Group di Palm Beach, in. Il prezzo così alto, oltre alla notorietà del passato proprietario, è da attribuire al fatto che si tratta di una rara911 IROC RSR, prodotta nella prima edizione del 1974 (quella in questione) in soli 15 esemplari tutti impegnati nell’International Race of Champions (IROC), vinta quell’anno dall’americano Mark Donohue. L’esemplare in(di colore Beige del Sahara) è quello guidato dal brasiliano Fittipaldi, che negli anni è poi finito nella collezione privata di(dove rimase fino alla sua morte nel 1993) che la guidò in ...

