La pandemia economica non ha bollettini quotidiani, ma in Italia ci sono un milione di poveri in più (Di venerdì 12 marzo 2021) Scusate se insisto ma c’è una pandemia parallela, figlia di quell’altra, che infesta tutto il territorio nazionale ma che non ha bollettini quotidiani a puntellare il dibattito e l’informazione, che non crea allarmi pruriginosi convenienti per vendere la paura e che viene declinata al massimo in qualche singola storia per coprire qualche ospitata. Qualche giorno fa sono state rese pubbliche le stime preliminari Istat sulla povertà per il 2020 e sono numeri che sanguinano: ci sono 2 milioni di nuclei famigliari in povertà, 5,6 milioni di individui, 1 milione in più di contagiati dall’indigenza rispetto all’anno precedente. Visto che vanno di moda le percentuali si potrebbe scrivere così: nel 2019 il 7,7 per cento della popolazione era “povero” e ora siamo al 9,4 per ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021) Scusate se insisto ma c’è unaparallela, figlia di quell’altra, che infesta tutto il territorio nazionale ma che non haa puntellare il dibattito e l’informazione, che non crea allarmi pruriginosi convenienti per vendere la paura e che viene declinata al massimo in qualche singola storia per coprire qualche ospitata. Qualche giorno fastate rese pubbliche le stime preliminari Istat sulla povertà per il 2020 enumeri che sanguinano: ci2 milioni di nuclei famigliari in povertà, 5,6 milioni di individui, 1in più di contagiati dall’indigenza rispetto all’anno precedente. Visto che vanno di moda le percentuali si potrebbe scrivere così: nel 2019 il 7,7 per cento della popolazione era “povero” e ora siamo al 9,4 per ...

Advertising

NicolaPorro : C'è chi ha voglia di 'Resettare il Mondo'. Come? Partendo da un progetto che mira a cogliere l’attuale opportunità… - assaloni : RT @flayawa: Meanwhile: - Nessun piano sanitario in caso di pandemia - Ad oggi ancora nessuna risposta economica alla crisi economica… - VDiPucchio : RT @Noiconsalvini: ??Abbiamo cancellato le cartelle esattoriali sotto i 5 mila euro e stiamo lavorando per aumentare ristori e indennizzi al… - aestucrescit : RT @Noiconsalvini: ??Abbiamo cancellato le cartelle esattoriali sotto i 5 mila euro e stiamo lavorando per aumentare ristori e indennizzi al… - Giorgio61408849 : @fattoquotidiano La pagheremo cara. Ca ra. Cara. Cara. Cara. Carissima. Questa pioggia di denaro la dovremo restitu… -