La musica classica in tv “Con le note sbagliate”

(Di venerdì 12 marzo 2021) La docuserie realizzata dal Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo al via oggi con 6 puntate che raccontano in modo inedito la, intrecciando le vite di Beethoven e Schubert con l’attualità del mondo dello spettacolo dal vivo. Protagonista lo scrittore, divulgatore e storico dellaPiero Rattalino.

Advertising

Emma25262283 : Musica classica con una grande pianista e pure bellissima! - amusart : Ci vediamo su Clubhouse per un aperitivo? Presenta il tuo lavoro, migliora lo storytelling. Musica Classica e Dig… - EugenioGiani : Al direttore d'orchesta e pianista Beatrice #Venezi ho consegnato il Pegaso per l'impegno e la sua brillante carrie… - MattTMagistelli : @CasonatoFranco @Rinaldi_euro @AlbertoBagnai @borghi_claudio @LucianoBarraCar si, può darsi, sempre a dare valutazi… - Irena67516527 : @AntonioIanni12 @DiMarzio Sul mio,leggere,andare al teatro,amare la musica classica,non mi impedisce di amare il ca… -

Ultime Notizie dalla rete : musica classica

La Repubblica

Nutrito dellatradizionale napoletana, oltre a quella, diplomato al Conservatorio, Carosone contaminò la sua produzione con i ritmi africani , conosciuti in prima persona vivendo ...Ma non sarà laserata di gala, sul palco dei Grammy Awards 2021 si esibiranno infatti ..." Disclosure Planet's Mad " Baauer Bubba " Kaytranada Good Faith " Madeon Miglior album di...La docuserie realizzata dal Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo al via oggi con 6 puntate che raccontano in modo inedito la musica classica, intrecciando le vite di Beethoven e Sch ...FIRENZE: La cerimonia si è svolta a Palazzo Strozzi Sacrati. Venezi è stata premiata per il suo impegno nella divulgazione della musica classica ...