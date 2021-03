La multinazionale Patheon Thermo Fisher produrrà un vaccino in Italia (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - La Patheon Thermo Fisher ha firmato una lettera di intenti per la produzione di massa di un vaccino in Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva annunciato la conclusione del primo contratto tra un'azienda Italiana e un'azienda titolare di un brevetto, senza fare nomi. L'azienda al momento non intende fornire ulteriori dettagli. Draghi ha assicurato che il governo punta a sviluppare la capacita' produttiva di vaccini in Italia. La multinazionale statunitense Thermo Fisher Scientific ha due sedi nel nostro Paese, a Monza e a Ferentino in provincia di Frosinone. Il gruppo ha più di 55 sedi in vari paesi: negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Giappone, Australia e in Europa nei Paesi Bassi, in Gran Bretagna, Francia, Germania, Austria, ha un fatturato annuo che supera i 25 miliardi di ... Leggi su agi (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - La Patheon Thermo Fisher ha firmato una lettera di intenti per la produzione di massa di unin. Il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva annunciato la conclusione del primo contratto tra un'aziendana e un'azienda titolare di un brevetto, senza fare nomi. L'azienda al momento non intende fornire ulteriori dettagli. Draghi ha assicurato che il governo punta a sviluppare la capacita' produttiva di vaccini in. Lastatunitense Thermo Fisher Scientific ha due sedi nel nostro Paese, a Monza e a Ferentino in provincia di Frosinone. Il gruppo ha più di 55 sedi in vari paesi: negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Giappone, Australia e in Europa nei Paesi Bassi, in Gran Bretagna, Francia, Germania, Austria, ha un fatturato annuo che supera i 25 miliardi di ...

