La mia sfida | cambiare il mondo | da oggi in streaming su Disney+

Il documentario segue cinque studenti modello nel loro viaggio per vincere una delle competizioni più prestigiose al mondo dedicata agli studenti imprenditori. Dopo il successo di Science Fair, premiato con l'Emmy Award e acclamato dal pubblico del Sundace e del SXSW, National Geographic Documentary Films e i registi Cristina Costantini e Darren Foster uniscono le forze ancora una volta per il documentario La mia sfida: cambiare il mondo, che debutterà a partire da oggi 12 marzo in esclusiva su Disney Plus in streaming. La mia sfida: cambiare il mondo racconta di cinque studenti provenienti da diversi angoli del pianeta che portano i loro progetti imprenditoriali a Macao, in Cina, per competere per i Global Student Entrepreneur Awards.

