La Lombardia verso una nuova zona rossa: oggi si decide (Di venerdì 12 marzo 2021) L’ultimo confronto, decisivo, è previsto per la mattinata di venerdì: alla cabina di regia arriveranno gli ultimi dati del monitoraggio Covid relativo all’andamento della pandemia nelle Regioni che, una volta analizzati, decreteranno il cambio di colore nei vari territori. Per la Lombardia, molto probabilmente, ci sarà una nuova stretta: dall’arancione rafforzato al rosso, risultato inevitabile con un Rt che oscilla tra l’1,28 e l’1,32 e con la la quota di 312 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Su questo punto il Comitato Tecnico Scientifico è già chiaro da tempo: per contenere la diffusione del virus, la zona rossa deve scattare automaticamente quando i casi settimanali superano i 250 ogni 100mila abitanti. Un modo anche per scavalcare l’ormai noto problema dell’analisi di dati “vecchi”, vale a dire riferiti alla ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 marzo 2021) L’ultimo confronto, decisivo, è previsto per la mattinata di venerdì: alla cabina di regia arriveranno gli ultimi dati del monitoraggio Covid relativo all’andamento della pandemia nelle Regioni che, una volta analizzati, decreteranno il cambio di colore nei vari territori. Per la, molto probabilmente, ci sarà unastretta: dall’arancione rafforzato al rosso, risultato inevitabile con un Rt che oscilla tra l’1,28 e l’1,32 e con la la quota di 312 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Su questo punto il Comitato Tecnico Scientifico è già chiaro da tempo: per contenere la diffusione del virus, ladeve scattare automaticamente quando i casi settimanali superano i 250 ogni 100mila abitanti. Un modo anche per scavalcare l’ormai noto problema dell’analisi di dati “vecchi”, vale a dire riferiti alla ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, in Piemonte Rt a 1,41: verso zona rossa. In Lombardia 311 casi ogni 100mila abitanti. Nel Lazio “scenario in… - petergomezblog : Covid, in Piemonte Rt a 1,41: dati da zona rossa. Verso la stretta anche Lombardia, Emilia e Friuli. Rischia il Ven… - MediasetTgcom24 : Lombardia, Rt sopra 1,28 e 312 contagi su 100mila abitanti: verso zona rossa #Coronavirusitalia… - zazoomblog : Come cambiano i colori dalla Lombardia al Friuli: almeno altre sei regioni verso il rosso da lunedì - #cambiano… - elios_skia : RT @infoitinterno: Lombardia, Emilia, Lazio, Piemonte e Friuli verso la zona rossa: Veneto in bilico. Zaia: «Siamo sul filo del rasoio» htt… -