La Liguria torna arancione. Ecco come cambiano le regole (Di venerdì 12 marzo 2021) Aumentano le restrizioni: niente mostre, cinema e teatri. Solo asporto in bar e ristoranti. Spostamenti, locali e sport Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 12 marzo 2021) Aumentano le restrizioni: niente mostre, cinema e teatri. Solo asporto in bar e ristoranti. Spostamenti, locali e sport

Advertising

liguria_motori : La 55^ Coppa della Consuma torna ed è subito “tricolore” Continua a leggere su: - infoitsalute : Emergenza Coronavirus: da lunedì la Liguria torna in fascia arancione - MARCODRIVER79 : Ma che coincidenza !!! Finito #Sanremo2021 la Liguria torna in arancione - sulsitodisimone : RT @santolceseinfo: Da lunedì la Liguria torna in zona arancione - santolceseinfo : Da lunedì la Liguria torna in zona arancione -