La Libia ha un nuovo governo. Cosa succede ora? (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo 5 anni, la Libia ha un governo approvato dal governo. Cosa cambia da oggi in una terra devastata dalla guerra La Libia ha un nuovo governo. Per la prima volta in Libia un governo ottiene la fiducia. Ed è questa la vera notizia. Fayez Al Sarraj, premier uscente, in cinque anni non l'ha mai ottenuta. Questo perché la Camera dei Rappresentanti, l'organo cioè uscito fuori dalle elezioni del 2014 ed insediato nell'est del Paese, ha sistematicamente negato la fiducia all'esecutivo stanziato a Tripoli sin dal dicembre 2015. A Sirte, dove eccezionalmente in questi giorni si è riunito l'organo parlamentare, i deputati mercoledì hanno dato alla nuova compagina governativa un vero e proprio plebiscito, ben 132 voti su 133.

