La Libia ha un nuovo governo: cosa può cambiare ora (Di venerdì 12 marzo 2021) Il nuovo governo libico ha ottenuto la fiducia. Ed è questa, di per sé, la vera notizia. Fayez Al Sarraj, premier uscente ed oramai segnalato più dalle parti di Roma che a Tripoli, in cinque anni non l’ha mai ottenuta. La Camera dei Rappresentanti, l’organo cioè uscito fuori dalle elezioni del 2014 ed insediato nell’est InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 12 marzo 2021) Illibico ha ottenuto la fiducia. Ed è questa, di per sé, la vera notizia. Fayez Al Sarraj, premier uscente ed oramai segnalato più dalle parti di Roma che a Tripoli, in cinque anni non l’ha mai ottenuta. La Camera dei Rappresentanti, l’organo cioè uscito fuori dalle elezioni del 2014 ed insediato nell’est InsideOver.

Advertising

Gazzetta5G : RT @PQuercia: Mio commento sul nuovo governo ad interim libico per Affari Internazionali - AffInt : RT @PQuercia: Mio commento sul nuovo governo ad interim libico per Affari Internazionali - AffInt : RT @andreaterenzio: Equilibrato commento sul nuovo governo della #Libia di @PQuercia su @AffInt - andreaterenzio : Equilibrato commento sul nuovo governo della #Libia di @PQuercia su @AffInt - PQuercia : Mio commento sul nuovo governo ad interim libico per Affari Internazionali -