La Lazio vince, Anna Falchi esulta: “La zampata del nostro panterone Caicedo” (Di sabato 13 marzo 2021) La Lazio ha ritrovato la vittoria contro il Crotone ed è immancabile il post di Anna Falchi. La showgirl, grande tifosa biancoceleste, ha pubblicato una foto che lascia poco spazio all'immaginazione:"E’tornato a risplendere il sole nella Capitale grazie alla zampata del ns panterone in #zonacaiceido".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMVTScdjjak/" Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 13 marzo 2021) Laha ritrovato la vittoria contro il Crotone ed è immancabile il post di. La showgirl, grande tifosa biancoceleste, ha pubblicato una foto che lascia poco spazio all'immaginazione:"E’tornato a risplendere il sole nella Capitale grazie alladel nsin #zonacaiceido".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMVTScdjjak/" Golssip.

