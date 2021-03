La Francia nel pieno della terza ondata, è di nuovo emergenza negli ospedali (Di venerdì 12 marzo 2021) L'Europa è alle prese con la campagna vaccinale più imponente della sua storia, ma deve fare ancora i conti con il Covid che continua ad avanzare. Oltre l'Italia, che sta adottando misure più ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 marzo 2021) L'Europa è alle prese con la campagna vaccinale più imponentesua storia, ma deve fare ancora i conti con il Covid che continua ad avanzare. Oltre l'Italia, che sta adottando misure più ...

Advertising

poliziadistato : Bari, fermato cittadino algerino per terrorismo internazionale. Indagini #Digos e #antiterrorismo #dcpp hanno acce… - RitaccoAlessan1 : RT @giangoSGV: Italia 13 lavoratori su 100 lavorano nel pubblico. In Francia sono 20 su 100, in Spagna e in Gran Bretagna 16 su 100. Solo l… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Alisha uccisa a 14 anni dai compagni di classe, Francia sotto choc: «Picchiata e buttata nel fiume» - zagreus39922475 : RT @giangoSGV: Italia 13 lavoratori su 100 lavorano nel pubblico. In Francia sono 20 su 100, in Spagna e in Gran Bretagna 16 su 100. Solo l… - filippocecchin2 : RT @Gitro77: Ogni posto letto in meno per 1.000 abitanti corrisponde a un aumento della mortalità legata al Covid del 2% nei primi 8 mesi d… -