La Francia autorizza il vaccino anticovid Johnson & Johnson

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francia autorizza

Rai News

...letti di rianimazione occupati da malati Covid" su un totale di circa 6.000 in tutta la, l'... COVID, cosa è successo ieri Vaccino: Email Johnson " L'Agenzia europea per i medicinali (...Per la Gran Bretagna invece il vaccino AstraZeneca è "sicuro ed efficace" ed anche per lanon c'è motivo per sospenderlo poich su 5 milioni di europei, 30 persone hanno lamentato disturbi ...Parigi, 12 mar 18:31 - (Agenzia Nova) - L'Alta autorità della Sanità in Francia (Has) ha dato il via libera al vaccino contro il coronavirus elaborato da Johnson & Johnson, il quarto autorizzato nel ...Solo un terzo dei dentisti è abilitato a somministrare vaccini contro Sars-Cov-2, i dati da una ricerca FDI Un recente sondaggio della World Dental Federation (FDI), inviato a 113 Paesi e organizzato ...