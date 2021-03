La Calabria ha numeri quasi da zona bianca ma finisce in arancione: ecco perché (Di venerdì 12 marzo 2021) Ennesima ingiustizia ai danni della Calabria. Quando i numeri davano un giallo quasi bianco, è arrivato il colpo di spugna di Speranza. L’indice Rt è rimasto sotto la soglia dell’1, l’incidenza dei casi è a 66,42 ogni 100 mila abitanti. La Calabria rimane a rischio moderato ma finisce in zona arancione perchè un nuovo decreto ha abolito fino a Pasqua le zone gialle. Su richiesta dei tecnici eredità del Governo Conte, tutte le Regioni che si sono in fascia gialla finiscono in arancione fino a Pasqua. La Calabria ha sotto controllo la soglia di occupazione dei posti letto sia in intensiva che in area medica. La Regione ha un indice RT in leggera risalita rispetto alla scorsa settimana ma sempre sotto uno (valore di 0.83 mentre la ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 12 marzo 2021) Ennesima ingiustizia ai danni della. Quando idavano un giallobianco, è arrivato il colpo di spugna di Speranza. L’indice Rt è rimasto sotto la soglia dell’1, l’incidenza dei casi è a 66,42 ogni 100 mila abitanti. Larimane a rischio moderato mainperchè un nuovo decreto ha abolito fino a Pasqua le zone gialle. Su richiesta dei tecnici eredità del Governo Conte, tutte le Regioni che si sono in fascia gialla finiscono infino a Pasqua. Laha sotto controllo la soglia di occupazione dei posti letto sia in intensiva che in area medica. La Regione ha un indice RT in leggera risalita rispetto alla scorsa settimana ma sempre sotto uno (valore di 0.83 mentre la ...

