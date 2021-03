La brutta prova del giornalismo italiano sul vaccino AstraZeneca (Di venerdì 12 marzo 2021) Qui non si tratta, purtroppo, di una parte – schierata e ben circoscritta – della popolazione sempre più sparuta dei lettori di giornali in Italia. Qui si parla proprio della quasi totalità di questo pubblico. Dopo il lotto AstraZeneca ritirato – quello contrassegnato dall’ormai celebre sigla ABV2856 -, i giornali online nel pomeriggio di ieri e i cartacei di questa mattina hanno offerto una prova che è molto gentile definire “rivedibile”. Non un bel colpo per l’ecosistema mediatico che, ancora una volta, ha perso occasione per offrire un servizio davvero utile ai cittadini. LEGGI ANCHE > Le 4 ammonizioni di Twitter se diffondi fake news sui vaccini (alla quinta sei fuori) Lotto AstraZeneca ritirato, com’è stata data la notizia sui giornali Questa mattina, scorrendo la rassegna stampa, abbiamo letto titoli come ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 12 marzo 2021) Qui non si tratta, purtroppo, di una parte – schierata e ben circoscritta – della popolazione sempre più sparuta dei lettori di giornali in Italia. Qui si parla proprio della quasi totalità di questo pubblico. Dopo il lottoritirato – quello contrassegnato dall’ormai celebre sigla ABV2856 -, i giornali online nel pomeriggio di ieri e i cartacei di questa mattina hanno offerto unache è molto gentile definire “rivedibile”. Non un bel colpo per l’ecosistema mediatico che, ancora una volta, ha perso occasione per offrire un servizio davvero utile ai cittadini. LEGGI ANCHE > Le 4 ammonizioni di Twitter se diffondi fake news sui vaccini (alla quinta sei fuori) Lottoritirato, com’è stata data la notizia sui giornali Questa mattina, scorrendo la rassegna stampa, abbiamo letto titoli come ...

