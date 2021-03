Juventus, Ronaldo può partire per 29 milioni di euro (Di venerdì 12 marzo 2021) In casa Juventus una della questioni da risolvere è quella relativa al futuro di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è in scadenza di contratto nel 2022 e la permanenza in bianconero al termine della stagione non è affatto scontata. La società bianconera sperava che l’arrivo di CR7 permettesse alla squadra quel salto di qualità che L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) In casauna della questioni da risolvere è quella relativa al futuro di Cristiano. Il fuoriclasse portoghese è in scadenza di contratto nel 2022 e la permanenza in bianconero al termine della stagione non è affatto scontata. La società bianconera sperava che l’arrivo di CR7 permettesse alla squadra quel salto di qualità che L'articolo

Advertising

ESPNFC : Juventus must 'free' Cristiano Ronaldo this summer, according to former Juventus president Giovanni Cobolli Gigli ?? - GoalItalia : #CR7 ha steccato contro il Porto: ma metterlo in discussione è fuori dal mondo. Il commento di @romeoagresti 7?????? - ZZiliani : Alla fine il nodo è venuto al pettine. A 3 anni di distanza dall’affare del secolo, tutti prendono atto della folli… - miciomannaro : RT @ZZiliani: #12marzo, sono passati 3 giorni dal naufragio (l’ennesimo) della #Juventus in #ChampionsLeague e dopo il diktat della Real Ca… - _i_n_d_i_o_ : RT @ZZiliani: #12marzo, sono passati 3 giorni dal naufragio (l’ennesimo) della #Juventus in #ChampionsLeague e dopo il diktat della Real Ca… -