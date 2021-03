Juventus, retroscena Ronaldo: «Mendes ha già parlato col Real Madrid» (Di venerdì 12 marzo 2021) Dalla Spagna arriva la voce di una possibile chiacchierata tra l’agente di Cristiano Ronaldo e il Real Madrid Josep Pedrerol, conduttore del noto programma spagnolo El Chiringuito de Jugones, ha lanciato questa indiscrezione legata a Cristiano Ronaldo. Secondo lui, l’agente di CR7, Jorge Mendes, avrebbe già parlato col Real Madrid per la possibilità che il portoghese torni nei Blancos. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Solamente un’indiscrezione di mercato per ora, visto che CR7 ha sempre dichiarato di voler rispettare la durata del suo contratto con la Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Dalla Spagna arriva la voce di una possibile chiacchierata tra l’agente di Cristianoe ilJosep Pedrerol, conduttore del noto programma spagnolo El Chiringuito de Jugones, ha lanciato questa indiscrezione legata a Cristiano. Secondo lui, l’agente di CR7, Jorge, avrebbe giàcolper la possibilità che il portoghese torni nei Blancos. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Solamente un’indiscrezione di mercato per ora, visto che CR7 ha sempre dichiarato di voler rispettare la durata del suo contratto con la. Leggi su Calcionews24.com

